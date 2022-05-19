Стрельба в немецкой школе: есть пострадавшие

Один человек был тяжело ранен в результате стрельбы в школе в немецком городе Бремерхафен в четверг утром, сообщила местная полиция.
Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, добавили в полиции.
Один подозреваемый был арестован, а другой, вооруженный арбалетом, сбежал после инцидента в гимназии Ллойд, сообщили в СМИ.
Также мы сообщали, что пограничная полиция арестовала пятерых палестинцев после попытки тарана автомобиля.
Курсор, кроме того, передавал, что арабы-бедуины блокируют железнодорожные пути камнями на юге Израиля.