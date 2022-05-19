Стрельба в немецкой школе: есть пострадавшие

Ученики забаррикадировались в классах. Одна из школьниц сообщила в полицию о стрельбе. Полиция заявила, что расследование инцидента продолжается.

Один человек был тяжело ранен в результате стрельбы в школе в немецком городе Бремерхафен в четверг утром, сообщила местная полиция.

Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, добавили в полиции.

Один подозреваемый был арестован, а другой, вооруженный арбалетом, сбежал после инцидента в гимназии Ллойд, сообщили в СМИ.

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