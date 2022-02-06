СМИ: Великобритания отправила в Украину элитных спецназовцев

Более сотни профессионально обученных бойцов армии Великобритании были направлены в Украину для того, чтобы подготовить украинских бойцов к потенциальным военным действиям.

Правительство Великобритании направили в Украину более 100 военных высшего класса для обучения украинских солдат.

Об этом в субботу, 5 февраля, сообщила газета Mirror.

Стоит отметить, что британский спецназ обучает украинских военных навыкам и приемам, которые могут пригодиться в случае российского вторжения, таким как противоповстанческие операции, снайпинг и диверсии.

По данным издания, переброска элитных войск из Великобритании была осуществлена в связи с тем, что эти войска больше не присутствуют в Афганистане и нужны Украине.

Источники газеты сообщили: «Британские силы специального назначения направляются в регион для поддержки и консультирования украинской армии. Они, безусловно, обладают широким спектром навыков, которые будут очень полезны для украинской армии».

Ранее редакция нашего сайта писала, что лидеры Германии и Франции посетят Россию и Украину из-за напряжённой ситуации. Президент Франции и канцлер Германии в ближайшие недели отправятся в Москву и Киев, чтобы провести беседу с президентом России Владимира Путина и удержать его от вторжения в Украину, а также найти выход из растущей напряженности.

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