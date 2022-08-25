СМИ выяснили, что дочь путина летала на свидания в ЕС на счет россиян

Журналисты провели расследование и выяснили, что дочь владимира путина* в течение пяти лет летала в ЕС за бюджетные средства.

Президент рф владимир путин несколько лет из государственного бюджета косвенно финансировал поездки своей дочери екатерины тихоновой в Европу на романтические встречи.

Об этом говорится в расследовании, проведенном изданиями «Важные истории» и Der Spiegel.

Журналисты выяснили, что счета тихоновой за поездки в Германию, россию, Австрию и Италию, на протяжении 2016-2022 годов, были оплачены сотрудниками службы безопасности президента. Охрана из 9-12 человек сопровождала дочь путина всюду.

Отмечается, что тихонова выезжала в ЕС десятки раз в год, и согласно данным СМИ, одна ее такая поездка обошлась российскому бюджету в 2 миллиона рублей. Чаще всего девушка ездила в Германии, и судя по всему неспроста, ведь там живет ее возлюбленный — танцор балета Игорь Зеленский.

Журналисты также отметили, что для встреч с бойфрендом дочь путина брала в аренду бизнес-джеты. Их стоимость в час составляла 7-10 тысяч евро.

В издании «Важные истории» уточнили, что в российской федерации члени семьи президента, имеют право на государственную охрану только в случае, если проживают с главой государства или сопровождают его в поездках.

«Курсор» писал ранее, что дочь путина получила новую важную роль, чтобы помогать рф уклоняться от западных санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!