Дочь путина получила новую важную роль, чтобы помогать рф уклоняться от западных санкций

Дочь путина повысили, чтобы помочь россии избежать воздействия западных санкций из-за войны ее отца в Украине.

35-летняя Катерина Тихонова, бывшая танцовщица, стала новым сопредседателем влиятельной группы, курирующей импортозамещение.

Putin's rock 'n roll dancer daughter given new role helping Russia dodge sanctions https://t.co/ZKunWchrBV — Daily Mail Online (@MailOnline) July 13, 2022

На фоне сообщений о слабом здоровье путина ей давно предрекают важную политическую роль, и это может стать первым знаком.

Ее назначение связано с влиятельным лояльным кремлю Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), который представляет крупный государственный и частный бизнес.

Новая роль Тихоновой наступила после того, как путин легализовал «параллельный импорт» в обход санкций, чтобы обеспечить поток ограниченных западных товаров в россию через третьи страны и нелицензионными способами.

Профсоюз избегал упоминания о том, что она дочь путина, когда объявлял, что она сианет сопредседателем Координационного совета по импортозамещению и технологической независимости, целью которого является скорейшее снижение зависимости россии от западной продукции, тем самым смягчая воздействие санкций.

В настоящее время она является генеральным директором скромного Национального фонда интеллектуального развития.

Тихонова является второй дочерью путина от бывшей первой леди Людмилы, его бывшей жены.

Кроме того, высказывались предположения, что она может быть избрана в парламент и занять видное место в основной пропутинской политической партии «Единая Россия» на фоне сообщений об ухудшении здоровья главы рф.

Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!