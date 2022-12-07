Стало известно, куда планирует бежать путин в случае поражения рф в войне

Российская федерация*, которая планировала захватить Киев «за три дня», несет на фронте большие потери и теряет захваченные позиции. В случае проигрыша, кремль уже подготовил секретный план по эвакуации российского диктатора владимира путина.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на экс-спичрайтера путина Галлямова.

По его информации, план называется «Ноев ковчег» и его разработкой начали заниматься еще весной. В случае поражения россии на войне против Украины, владимир путин будет бежать в Латинскую Америку. Изначально для побега главы кремля рассматривали Китай, но в рф начались опасения по поводу того, что китайцы не любят проигравших, поэтому не будут весьма гостеприимны. Поэтому, сейчас для эвакуации рассматривается Аргентина и Венесуэла.

Галлямов отметил, что планом руководит глава «роснефти» Игорь Сечин, потому что у него дружеские отношения с президентом Венесуэлы.

Также сообщается, что бежать из рф планирует не только путин, но и высокопоставленные чиновники, они уже оформляют вид на недвижимость и жительство.

«Курсор» писал ранее, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россию после проигрыша в войне ждет не слишком красочное будущее, потому что в стране начнет процветать алкоголизм и преступность.