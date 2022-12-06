У Зеленского рассказали, чем для рф закончится война в Украине

Несмотря на то, что российская федерация* продолжает наносить по украинским городам ракетные удары, ее армия проигрывает на фронте. И после победы Украины, внутри страны-агрессора начнется ряд проблем, которые будут разрушать государство. Таким мнением поделился советник главы ОП Михаил Подоляк на своей странице в Twitter. По его словам, в россии после проигрыша в войне увеличится количество ограблений, убийств, будет процветать преступность и алкоголизм. И это неполный список проблем, с которыми придется столкнуться гражданам. Советник главы Офиса президента Украины отметил, что это будут единственные цели, достигнутые так называемой «специальной военной операции».

Более того, после проигрыша россия будет выплачивать Украине крупные суммы е в виде репараций, а также разрушенная экономика и судебные приговоры ждут «верхушку» российского режима.

«Курсор» писал ранее, что Служба безопасности Украины перехватила телефон разговор военного из рф о сокрытии российским командованием причин гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации.

Еще мы писали, что наступление войск рф вокруг Бахмута, несмотря на значительные потери россиян, может указывать на то, что взятие Бахмута стало, прежде всего, символической политической целью для россии.

Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.