Соглашение с дьяволом: как рф пытается разрушить благополучие европейцев

Если дать российской федерации* то, что она хочет, это спровоцирует большие проблемы для всей Европы, поскольку путин намеренно хочет разрушить нормальную жизнь европейцев.

Украина продолжает отстаивать в войне с россией свою независимость и свободу, но путин надеется на то, что США и ЕС ослабнет и перестанет снабжать ВСУ вооружением, особенно на фоне усиления дефицита продовольствия и инфляции.

Об этом сообщает издание Cyprus-daily.news.

По данным Bloomberg, санкции, которые были введены против рф за ее агрессию против Украины, приносят свои результаты. Страну в ближайшем будущем ожидает глубокая и продолжительная рецессия. Вернуть свою экономику на довоенный уровень рф сумеет лишь в конце десятилетия, а может и позже. И с большой вероятностью, еще больше стран будут присоединяться к санкциям против россии.

Но путин, несмотря на ситуацию, будет и дальше пытаться спровоцировать в мире энергетический, продовольственный и миграционный кризис. Рф уже начала провоцировать панику и рост цен из-за ограничения поставок газа в Европу. А в нескольких европейских странах, радикальные силы, финансируемые москвой, начали проводить митинги с призывом прекратить военную помощь Украине и отменить санкции против рф. Такие акции были проведены для «российской картинки» и для нагнетания ситуации. Следующим шагом может быть проведение погромов и беспорядков в городах ЕС.

Но, если дать россии то, что она хочет, то это спровоцирует большие проблемы, потому что путин намеренно хочет разрушить нормальную жизнь европейцев. Он хочет принести кризис, повышение цен и высокие платежки к дверям каждой европейской семьи. И чтобы этого не допустить, нужно максимально поддерживать Украину. Цена санкций минимальна по сравнению с возможностью безопасно жить нормальной жизнью и быть уверенным в завтрашнем дне.

Умиротворение путина за счет Украины – это соглашение с дьяволом, которое не принесет Европе ни мира, ни безопасности, ни стабильности.

«Курсор» писал ранее, как путин может использовать ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!