Аналитики рассказали, как путин может использовать ситуацию вокруг Запорожской АЭС

В докладе МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС описаны многочисленные способы, которыми власти россии* и российские военные ставят под угрозу безопасную эксплуатацию станции.

Американские аналитики считают, что президент россии владимир путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по Запорожской АЭС для создания процесса, который будет аналогичен Минским соглашениям.

Об этом говорится в новом отчете американского Института исследования войны (ISW).

Эксперты отметили, что в отчете МАГАТЭ не предпринимается какой-либо попытки определить, какая сторона несет ответственность за обстрел, повредивший объект. Кроме этого, неоднократно содержится призыв ко «всем соответствующим сторонам» принять меры для улучшения ситуации. Умеренность и кажущаяся нейтральность этих формулировок могут затмить предельно четкое изложение действий россии, подрывающих безопасность АЭС, и тот факт, что в отчете Украине не приписываются какие-либо опасные действия. Таким образом, отчет МАГАТЭ представляет собой закодированное осуждение действий россии, которые создали и увеличивают риски ядерной катастрофы в Украине.

Аналитики заявили, что несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ говорит о том, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ. Организация не может напрямую взаимодействовать с россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере негласно, что рф имеет право на консультации.

По мнению экспертов, путин может использовать условия, которые он создал на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, которая бы подрывала суверенные права Украины на гораздо большую территорию, которая уже оккупирована российскими военными.

Также путин мог бы попытаться использовать опасения, которые вызывают его действия, для принуждения МАГАТЭ и международного сообщества к фактическому признанию права россии на участие в эксплуатации ЗАЭС, которое он мог бы попытаться изобразить как фактическое признание оккупации россией юга Украины

Ранее курсор писал, что у Владимира Зеленского резко отреагировали на отчет МАГАТЭ. МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам своей миссии на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. В Офисе Зеленского уже высказались по этому поводу.

Курсор сообщал, что Запорожская АЭС потеряла подключение к последней основной внешней линии электропередачи.

Ранее стало известно о попытках *»росатома» дезинформировать МАГАТЭ касаемо того, чтобы АЭС якобы обстреливают украинские военные.

Также наша редакция сообщала, что, по информации Генштаба ВСУ, армия рф вывезла всю военную технику с Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!