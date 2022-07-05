Сохнут: Шаги москвы не представляют угрозы для деятельности в россии

Источник в Еврейском агентстве заявил о том, что действия москвы затруднят свободную деятельность организации в стране, однако не станут преградой для работы.

Недавние шаги, предпринятые москвой* против деятельности Еврейского агентства в россии, не являются экзистенциальной угрозой для деятельности организации в стране, заявил источник в Еврейском агентстве.

«Это неприятность, но не реальная угроза», — говорит источник, попросивший не называть его имени.

В конце прошлой недели российское правительство направило в московские офисы Еврейского агентства письмо, в котором выдвинуло ряд обвинений и предъявило группе ряд сложных требований, которые затруднят ее свободную деятельность в россии.

Еврейское агентство заявляет, что оно работает с российскими властями по этому вопросу при содействии Министерства иностранных дел и других государственных органов.

Курсор ранее писал, что министр алии и интеграции прокомментировала запрет деятельности Сохнута в россии. Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете дала свои комментарии публикации о том, что российские власти приказали «Сохнуту» приостановить деятельность в россии. Он подтверждают информацию и заявляет, что Минюст рф принял такое решение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!