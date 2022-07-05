Министр алии и интеграции прокомментировала запрет деятельности Сохнута в россии

Пнина Тамено-Шете заявила, что сделает все для того, чтобы Еврейское агентство вновь начало свою работу в россии. Однако в самом Сохнуте заявили, что работа в рф не прекращалась.

Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете дала свои комментарии публикации о том, что российские власти приказали «Сохнуту» приостановить деятельность в россии. Он подтверждают информацию и заявляет, что Минюст рф принял такое решение.

«Сегодня утром мне сообщили о решении Минюста россии. Как известно, Еврейское агентство является центральным органом правительства и министерства для содействия иммиграции евреев со всего мира в государство Израиль. Мы должны сделать всё, чтобы масштабы их деятельности сохранялись такими, какими они были на протяжении многих лет.

Я обратилась к премьер-министру с призывом сотрудничать с властями россии для решения проблемы. Я хочу укрепить еврейскую общину в россии, которая в это время должна быть обеспокоена последствиями решения. Репатриация в Израиль является правом для евреев россии, и мы позаботимся о том, чтобы оно было сохранено».

Стоит отметить, что появился также официальный комментарий представителей «Сохнута» в россии.

«Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало».

Курсор ранее писал, что россия приказала Еврейскому агентству прекратить деятельность в стране. В начале недели Еврейское агентство получило письменный приказ от правительства рф. Должностные лица Еврейского агентства подтвердили, что письмо было получено, но не стали комментировать ответ, который в настоящее время находится на рассмотрении в офисе организации в Иерусалиме в консультации с Министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра.