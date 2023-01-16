Солдат рф пожаловался на огромные потери среди «вагнеровцев»: их даже никто не считает

Военный рф * в телефонном разговоре пожаловался отцу, что его командование не считает количество потерянных солдат. Количество убитых огромное. Кроме этого офицеры очень часто избивают подчиненных.

Об этом свидетельствует обнародованный перехват Главного управления разведки в Telegram.

По словам оккупанта, самые большие потери россиян среди группировок «вагнера». При этом в министерстве обороны рф даже не считают их количество.

Солдат также рассказал, что сам пытается не участвовать в боевых действиях, а только наблюдает за ними. В ответ на это отец его похвалил.

Он также рассказал, что якобы со стороны Украины на фронте воюют поляки, которых американские военные закачивают наркотическими веществами. А если те хотят сдаться в плен, то их расстреливают. Видимо такой очередной байкой россияне пытаются оправдать тот факт, что вот уже долгие месяцы не могут никуда продвинуться.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!