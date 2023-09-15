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Солдат рф пожаловался на огромные потери в рядах оккупантов: раненых уже никто не считает (перехват)

20:42, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
солдат россии с пистолетом фото
Фото: depositphotos.com
Солдат жалуется, что дроны ВСУ преследуют их на каждом шагу.

Украинские спецслужбы обнародовали очередной перехваченный разговор солдат рф*, которые воюют в Украине. На записи российский военный жалуется своему знакомому на значительные потери во время боев с украинской армией. По его словам, раненых уже никто не считает.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Солдат отмечает, что украинские дроны не дают им нигде спрятаться и ВСУ постоянно ведут огонь.

Далее россиянин пожаловался, что в его подразделение прибыло 46 человек в качестве пополнения, 20 из них уже "200-е". А сколько раненых - уже никто и не считает.

Он также сказал, что украинские бойцы продвигаются и продолжают давить. А руководство подразделения оккупантов регулярно распивает спиртные напитки, при этом своих подчиненных за подобное бьют до перелома ребер и сотрясения мозга.

Также Курсор сообщал, что россияне нанесли удар по рынку в городе Константиновка (Донецкая область). Первые подробности и кадры с места трагедии смотрите здесь.

Помимо этого недавно украинские евреи отреагировали на скандальное  антисемитское заявление путина о Зеленском.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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