Солдат рф пожаловался на огромные потери в рядах оккупантов: раненых уже никто не считает (перехват)

Солдат жалуется, что дроны ВСУ преследуют их на каждом шагу.

Украинские спецслужбы обнародовали очередной перехваченный разговор солдат рф * , которые воюют в Украине. На записи российский военный жалуется своему знакомому на значительные потери во время боев с украинской армией. По его словам, раненых уже никто не считает.

Солдат отмечает, что украинские дроны не дают им нигде спрятаться и ВСУ постоянно ведут огонь.

Далее россиянин пожаловался, что в его подразделение прибыло 46 человек в качестве пополнения, 20 из них уже "200-е". А сколько раненых - уже никто и не считает.

Он также сказал, что украинские бойцы продвигаются и продолжают давить. А руководство подразделения оккупантов регулярно распивает спиртные напитки, при этом своих подчиненных за подобное бьют до перелома ребер и сотрясения мозга.

Также Курсор сообщал, что россияне нанесли удар по рынку в городе Константиновка (Донецкая область). Первые подробности и кадры с места трагедии смотрите здесь. Помимо этого недавно украинские евреи отреагировали на скандальное антисемитское заявление путина о Зеленском.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!