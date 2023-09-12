Солдат рф признался, с каким удовольствием убивает украинцев на войне - перехват разговора

Украинская разведка продолжает документировать преступления россиян.

Украиские спецслужбы перехватили очередной разговор солдат рф. На записи, которую обнародовали в сети российский военный признается, что получает удовольствие от убийства украинцев на войне.

Солдат рф рассказывает, как на его глазах разорвало человека, и он умер от потери крови. Он говорит, что ему нравится смотреть на то, как умирают украинцы и на то, как убивают других россиян. Мужчина говорит, что даже если война закончится, он все равно найдет способ поехать туда, где можно будет убивать. Ему это нравится и он готов сделать это делом своей жизни.

"Чувствую такой кайф, когда смотрю на украинца, стреляю и он падает от моего шара", - говорит россиянин.

Украинская разведка регулярно публикует перехваты разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Эти разговоры подтверждают, что россияне плохо обеспечены самым необходимым и несут большие потери, кроме того, спецслужбы документируют все признания в убийствах и пытках. В ГУР обещают, что все преступники будут наказаны либо ликвидированы.

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