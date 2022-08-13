Солдаты рф ищут способы сбежать с войны: родные делятся с ними «лайфхаками»

Служба безопасности Украины собрала подборку «лайфхаков», которыми с российскими военными делятся их родные, чтобы те сбежали с войны домой.

Многие российские солдаты, которые воюют в Украине, деморализованы и хотят, как можно быстрее вернуться домой. Служба безопасности Украины обнародовала подборку телефонных разговоров, в которых родные дают военным рф «советы», как сбежать с войны.

Видео опубликовала пресс-служба ведомства.

В СБУ Украины отметили, что перехват таких разговоров еще раз подтверждает, что солдаты российской федерации считают войну настоящим адом, они деморализованы и готовы на различные увечья, только бы вернуться домой.

В одном из перехватов мать советует своему сыну идти в медпункт и притвориться психически нездоровым. По ее словам, он должен «включить Васю», сказать, что у него сильные головные боли и галлюцинации.

В другом разговоре, перехваченном СБУ, друг советует военному сломать руку, упав с танка. Но предупреждает, что нужно быть осторожнее, чтобы не сломать шею, чтобы тот «прыгал, как щучкой в воду».

В ведомстве также добавили, что контрактники элитной «краснознаменной» 39-й отдельной мотострелковой бригады прямо на марше простреливали друг другу мягкие части тела, чтобы не было последствий для здоровья.

«Курсор» писал ранее, что российские военные калечат сами себя, в частности ломают себе пальцы на руках, чтобы стать негодными для войны и отправиться домой. Солдаты рф понимают, что иначе на войне в Украине им не выжить, свидетельствует перехваченный разговор.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!