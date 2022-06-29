Солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора

Российские военные калечат сами себя, в частности ломают себе пальцы на руках, чтобы стать негодными для войны и отправиться домой. Солдаты рф* понимают, что иначе на войне в Украине им не выжить, свидетельствует перехваченный разговор.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме.

На обнародованной записи солдат рф разговаривает с отцом. Судя по его словам, он со своим подразделением стоит в Харьковской области. Он рассказывал о том, как ударил битой сослуживца по руке, чтобы того отпустили домой. Но одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому солдаты «второй армии мира» ударили по пальцам еще раз, добавили в СБУ.

Отметим, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 29 июня ликвидировали около 35 тысяч 450 российских военных, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Причем, это только официально подтвержденные случи смерти, реальное число россиян, которые лишились жизни при попытке захвата чужой земли, может быть куда выше.

Курсор ранее сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала также, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!