В рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине

Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.

Украинская разведка выяснила, что среди российских военнослужащих, которых временно отпустили с войны, увеличивается число суицидов.

Об этом сообщает издание «24 канал» со ссылкой на собственные источники в разведке.

Преимущественно такие случаи фиксируют на территории временно оккупированного российской федерацией* Крыма. Известно о десятках молодых солдат, которые решили свести счеты с жизнью.

Отмечается, что число самоубийств среди российских захватчиков начало расти в начале лета, по крайней мере, тогда начали появляться подобные сообщения. Волну самоубийств среди военнослужащих 20-25 лет, которых временно отпустили с войны, зафиксировали на оккупированном полуострове.

В разведке говорят, что это может быть обусловлено тем, что военнослужащие не хотят возвращаться в зону боевых действий в Украине, когда будет проходить очередная ротация. Или же они осознали, какой террор совершили в отношении мирного государства.

Учитывая, что в армии рф практически никто не работает с посттравматическим синдромом своих служащих, то случаи суицидов среди военных будут продолжаться.

«Курсор» писал ранее, что несмотря на большие потери, российская федерация продолжает полномасштабное вторжение на украинские территории. Многие солдаты деморализованы, но офицеры применяют к ним физическое насилие за отказ участвовать в боях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!