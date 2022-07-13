Российские офицеры применяют к солдатам физическое насилие из-за отказа воевать

Из-за огромных потерь на поле боя морально-психологическое состояние российских солдат остается на низком уровне, но офицеры с помощью силы заставляют их продолжать воевать.

Несмотря на большие потери, российская федерация*продолжает полномасштабное вторжение на украинские территории. Многие солдаты деморализованы, но офицеры применяют к ним физическое насилие за отказ участвовать в боях.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице Генеральный штаб Вооруженных сил.

Отмечается, что общее морально-психологическое состояние российских военнослужащих остается на низком уровне и становится причиной для отказа от дальнейшего участия в боевых действиях. И уже доходит до того, что российское командование заставляет солдат идти на поле боя, применяя физическое насилие.

В Генеральном штабе также отметили, что украинскими бойцами уже было уничтожено 37 570 российских оккупантов, а также много техники противника. И потери рф продолжают увеличиваться с каждым днем.

«Курсор» писал ранее, что российские СМИ продолжают «кормить» сограждан фейками об успехах «спецоперации в Украине», тогда как число убитых солдат российской федерации постоянно растет, а их технику успешно уничтожают на всех направлениях.

Еще мы писали, что родственники российских военных советуют им отказываться от службы в армии и не подписывать вообще никаких документов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!