Сотрудников минобороны Армении на вертолетах спасают от протестующих (ВИДЕО)

Отмечается, что родственники погибших на территории Нагорного Карабаха армянских военных окружили здание минобороны.
Об этом сообщает Интерфакс.
Родственники погибших и пропавших без вести на территории Нагорного Карабаха армянских военных со вчерашнего дня блокируют входы в здание минобороны страны.
Протестующие также заблокировали автотрассы Гюмри-Ереван, Гюмри-Ванадзор и железнодорожное сообщение Ереван-Гюмри.
Родственники требуют, что чиновники минобороны сообщили им о том, как продвигаются поисковые работы и какие усилия предпринимаются для возвращения военнопленных.
При этом власти страны отказываются сообщить количество пропавших без вести и попавших в плен армянских военнослужащих.
Ранее Курсор сообщал, что премьер-министр Армении после длительных протестов решил уйти в отставку.
Верховный суд Армении закрыл уголовное дело против экс-президента. 66-летний Кочарян, занимавший пост президента в 1998-2008 годах, был обвинен в нарушении конституционного порядка, направив полицию для разгона протестующих в Ереване в марте 2008 года. Восемь демонстрантов и двое полицейских погибли в ходе столкновений, а 250 человек получили ранения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал попытку военного переворота.
В Армении возобновились антиправительственные протесты.
В Ереване протестующие встретили одного из депутатов градом яиц.
Антиправительственные демонстранты блокируют дороги в Ереване.
Демонстранты заблокировали правительственные учреждения в центре столицы и устанавливают палаточный городок.
До этого местные СМИ писали, что премьер-министр Армении уходит в отставку из-за ситуации в Карабахе.
Позже появились сообщения о том, что данные об отставке Пашиняна являются «дезинформаций», однако этого шага от политика ждали уже давно.