Сотрудников минобороны Армении на вертолетах спасают от протестующих (ВИДЕО)

В Армении вертолетами эвакуируют представителей минобороны из правительственного здания, которое оцепили родственники погибших в войне на территории Нагорного Карабаха.

Отмечается, что родственники погибших на территории Нагорного Карабаха армянских военных окружили здание минобороны.

Об этом сообщает Интерфакс.

Родственники погибших и пропавших без вести на территории Нагорного Карабаха армянских военных со вчерашнего дня блокируют входы в здание минобороны страны.

Протестующие также заблокировали автотрассы Гюмри-Ереван, Гюмри-Ванадзор и железнодорожное сообщение Ереван-Гюмри.

Родственники требуют, что чиновники минобороны сообщили им о том, как продвигаются поисковые работы и какие усилия предпринимаются для возвращения военнопленных.

При этом власти страны отказываются сообщить количество пропавших без вести и попавших в плен армянских военнослужащих.

Ранее Курсор сообщал, что премьер-министр Армении после длительных протестов решил уйти в отставку.

Верховный суд Армении закрыл уголовное дело против экс-президента. 66-летний Кочарян, занимавший пост президента в 1998-2008 годах, был обвинен в нарушении конституционного порядка, направив полицию для разгона протестующих в Ереване в марте 2008 года. Восемь демонстрантов и двое полицейских погибли в ходе столкновений, а 250 человек получили ранения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал попытку военного переворота.

В Армении возобновились антиправительственные протесты.

В Ереване протестующие встретили одного из депутатов градом яиц.

Антиправительственные демонстранты блокируют дороги в Ереване.

Демонстранты заблокировали правительственные учреждения в центре столицы и устанавливают палаточный городок.

До этого местные СМИ писали, что премьер-министр Армении уходит в отставку из-за ситуации в Карабахе.

Позже появились сообщения о том, что данные об отставке Пашиняна являются «дезинформаций», однако этого шага от политика ждали уже давно.