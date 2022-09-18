У Зеленского рассказали, кто навязывает Украине переговоры с рф

Украина продолжает воевать с российской федерацией, и президент страны Владимир Зеленский не видит сейчас предпосылок для того, чтобы начинать переговорный процесс. россия на войне терпит большие потери и не скрывает желания, что готова «заморозить» конфликт и пытается подтолкнуть к этому украинскую сторону через другие страны и политиков второго эшелона.

Об этом рассказал советник главы Офисе президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

По его словам, речь идет о таких политиках, как Белрусконы, который заявлял, что готов вместе с Ангелой Меркель помочь урегулировать военный конфликт. А вчера была официальная полиция от президента Мексики Лопеса Абрадора, который заявил, что нужно немедленно прекратить огонь и начинать переговорный процесс. То есть, он предложил остановиться на тех территориях, которые есть сейчас и рф будет продолжать устраивать террор, как это было в Буче и Мариуполе, что были в оккупации российских военных. Подоляк отметил, что таких неожиданных инициаторов, как оказалось, достаточно много.

Кроме того, он рассказал про еще одну стратегию россии, которую пытается продвинуть ООН — стратегия мелких переговоров, то есть решение отдельных вопросов, ведущих к «заморозке» войны. Но этого нельзя допускать, иначе россия потом вновь пойдет в наступление с новой силой.

«Курсор» писал ранее, что по словам министра юстиции Дениса Малюська, представители россии присылают сигналы о готовности возобновить переговоры, но при этом озвучивая свои ультиматумы, среди которых есть пункт, похожий на капитуляцию Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!