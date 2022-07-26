В Украине рассказали, при каком условии могут возобновиться переговоры с россией

Сейчас Украина и россия* не проводят каких-либо переговоров о прекращении войны.

По словам министра юстиции Дениса Малюська, представители россии присылают сигналы о готовности возобновить переговоры, но при этом озвучивая свои ультиматумы, среди которых есть пункт, похожий на капитуляцию Украины.

Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.

«Переговоры с Россией — это там, где я член переговорной группы о прекращении войны, сейчас не проводятся. Сейчас обсуждается лишь очень узкая тема — вывоз зерна» — сказал он.

Малюська отметил, что переговорный процесс между Украиной и россией можно разделить на три группы: переговоры по зерну — краткосрочные, узкие только по точечному вопросу; переговоры с рф о потенциальном прекращении огня или мира — они заморожены на определенное время и не происходят; переговоры по гарантиям безопасности — большие, со многими странами активно ведутся.

По его словам, он входит в состав делегации этой второй группы по прекращению огня. Он отметил, что переговоры сейчас остановлены из-за позиции рф и ультиматумов кремля.

«Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговариваться. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию. Поэтому это не готовность к переговорам — это готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались. Где-то такая у них готовность», — сказал министр.

По словам министра, когда действительно появится готовность к реальным переговорам, то переговоры будут возобновлены. Он добавил, что все вопросы по переговорам нужно адресовать Давиду Арахамии, который является руководителем переговорных групп со стороны Украины.

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