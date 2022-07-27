Стало известно, когда ВСУ смогут освободить Мариуполь от россиян

Россияне практически полностью разрушили ранее красивый и быстроразвивающийся город, но украинские власти полны решимости начать его восстановление сразу же после того, как российские захватчики будут выгнаны или уничтожены.

Оккупированный российскими террористами Мариуполь будет освобожден в конце текущего года — начале 2023-го. Войскам рф* недолго осталось издеваться над захваченным городом.

Такой прогноз озвучил «Буквам» мэр разрушенного россиянами города Вадим Бойченко.

Он рассказал, что городские власти планируют сформировать архитектурный каталог, который будет направлен на восстановление Мариуполя. На формирование плана восстановления города международные партнеры выделяют 4 миллиона евро. И это только начало. Европейские коллеги обещают содействовать восстановлению на каждом шагу и предоставить не только финансы, но и своих специалистов.

Мэр выразил уверенность, что бойцы ВСУ уже в в декабре-январе деблокируют и освободят Мариуполь. Сразу после этого в город направят комиссию, которая оценит уровень разрушений и составит план восстановления города.

Он также добавил, что за 10 лет удастся полностью отстроить пол города, стоимость этого составит ориентировочно 14 миллиардов евро.

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