Спецслужбы российской федерации в ближайшее время намерены развернуть кампанию по дискредитации национальных движений в стране.

Об этом сообщается на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Компания будет направлена против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов россии. Ее начало запланировано уже на ближайшее время, а главной целью станет унижение самого стремления народов к самоопределению.

Для этого, как в самой стране, так и за ее пределами будут использованы имеющиеся «агенты влияния» в информационной и политической сферах. Их задача – донести до «широких масс» мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.

Цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам россии, которые страдают от имперской политики.

Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение.

Отмечается, что руководство россии рассматривает национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз самого существования государства.

«Курсор» писал ранее, что в россии спецслужбы готовят теракты против собственного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!