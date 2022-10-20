В россии спецслужбы готовят теракты против собственного населения — разведка

Украинская разведка предупреждает, что спецслужбы рф * готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.

В различных регионах рф военкоматы сейчас распространяют «памятки» для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании террористических актов против мирного населения. Российские спецслужбы пытаются убедить население, что «диверсанты» разбрасывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты, отметили в ГУР.

Разведка предупреждает, что распространяемые россией «страшилки» являются отражением реальных действий россиян на временно оккупированных территориях Украины, поскольку после освобождения украинских земель от оккупантов было обнаружено много заминированных предметов, бытовых приборов, даже детских игрушек.

В ГУР подчеркивают, что с большой вероятностью можно утверждать, что российские спецслужбы таким образом готовят почву для проведения провокаций.

«Курсор» писал ранее, что массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!