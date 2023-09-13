Спецслужбы с помощью израильского ПО взломали iPhone издателя российского СМИ – эксперты

Есть три группы подозреваемых правительств и спецслужб.

Государственные спецслужбы осуществили взлом смартфона издателя российского СМИ "Медуза".

Об этом сообщает Access Now и Citizen Lab при Университете Торонто.

Эксперты провели расследования и установили, что гаджет генерального директора СМИ Галины Тимченко был заражен. В публикации сказано, что ей 22 июня пришло уведомление от компании Apple.

В нем было написано, что «спонсируемые государством злоумышленники могли атаковать ее iPhone». Позже Тимченко вышла на связь с Access Now, где подтвердили наличие вируса.

Проникновение шпионской программы в смартфон произошло приблизительно 10 февраля. Тогда женщина посещала мероприятие в ФРГ, хотя пользовалась латвийским номером.

Эксперты полагают, что для атаки воспользовались хакерским ПО Pegasus от израильской компании NSO Group.

По информации «Медузы», доступ к ПО Pegasus есть лишь у государственных структур. Специалисты из Access Now и Citizen Lab выделили три группы подозреваемых правительств и спецслужб.

В первой оказались страны ЕС, которые могли воспользоваться Pegasus: Эстония, Германия или Латвия. Также взлом мог быть осуществлен "союзными с рф" страны вроде Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. В третьей категории оказалась сама россия.

«Если эксперты, изучавшие телефон Галины Тимченко, не ошибаются, ситуация выглядит гораздо хуже, чем мы предполагали. Независимые журналисты из поссии и других стран могут оказаться зажатыми в тиски: с одной стороны — своими правительствами и их чудовищными силовыми аппаратами; с другой стороны — спецслужбами тех стран, где они пытаются найти убежище», – заявил главный редактор «Медузы» Иван Колпаков.

Также "Курсор" сообщал, что Apple начала борьбу с израильской разработкой ПО Pegasus.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!