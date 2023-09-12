Спикер ВСУ рассказал о проблемах и потерях армии рф на Востоке Украины

Из-за больших потерь боевой дух оккупантов стремительно падает.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.

Об этом "24 каналу" рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, россияне даже не пытаются поменять тактику, чтобы как-то снизить свои потери и уменьшить количество ущерба, который им ежедневно наносят украинские военные. На восточном фронте армия российской федерации* в день может терять примерно пол батальона, около 300 человек, это раненые, убитые и пленные. Но цифры не точные, ведь многое зависит от интенсивности обстрелов и направления, где происходят бои.

Илья Евлаш отметил, что преимущественно на передовую линию оккупанты бросают подразделения, состоящие из мужчин, которые были мобилизированы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Также они используют армейский резерв, а именно: подразделение "БАРС-13", "Ахмат" с кадыровцами, мотострелковые подразделения, а также парашютно-десантные войска.

Но эти продолжающиеся "мясные штурмы" никак не мотивируют захватчиков отправляться в бой, ведь у них отсутствует отпуск, ротация и даже есть проблемы с выплатами заработной платы.

"Курсор" писал ранее, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают эффективно уничтожать технику российской армии. В понедельник, 11 сентября, им удалось нанести удар по вражеской базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети.

Еще мы писали, что российские оккупационные войска жалуются на нехватку боеприпасов, а еще у них начались проблемы и с другими поставками, которые могут замедлить их продвижение.