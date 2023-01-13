США намерены нейтрализовать деятельность группировки «Вагнер» по всему миру

«Боевики чвк «вагнер» ведут террористическую деятельность по всему миру. Также растет их роль в войне в Украине», — заявили в США.

США работают над нейтрализацией деятельности частной военной компании «вагнер», известной своей жестокостью и которую фактически спонсирует правительство россии*.

Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Чолле.

Он отметил, что США внимательно следят за тем, что «вагнер» в настоящее время стремится вербовать наемников из Сербии и других стран, и этого нельзя допустить.

По словам Чолле, чвк «вагнер» «ведет активную террористическую деятельность во всем мире, будь то в Ливии, Центральноафриканской Республике или прямо сейчас в Украине». Кроме того, Чолле призвал Сербию ввести санкции против россии.

«Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями, поскольку действия россии должны быть не только осуждены, но и наказаны. Мы должны дать понять, что действия россии неприемлемы», – добавил он.

Боевики «вагнера» в настоящее время составляют около четверти от общего числа российских войск в Украине. По словам представителей одной из западных разведок, роль вагнеровцев в российской военной кампании против Украины постоянно растет.

Ранее Курсор писал, что в белгородской области россии вновь прогремели взрывы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!