В белгородской области россии вновь прогремели взрывы

Российские медиа сообщили о падении на территории нового оскола ракеты, а губернатор белгородской области заявил о том, что местные жители видели и слышали последствия пожара на производственной базе.

Вечером в четверг, 12 января, жители нового оскола (белгородская область, россия*) увидели в небе вспышку и услышали серию взрывов. Первым информацию о чрезвычайном происшествии опубликовал местный Телеграм-канал БелПлюс.

На видео, размещенном на канале, запись ведется от лица водителя автомобиля. По утверждению мужчины, лобовое стекло его машины пострадало от взрывной волны.

В свою очередь Телеграм-канал «Белгородский осведомитель» написал о том, что после двух взрывов, от которых у местных жителей задрожали окна, в небе начало виднеться зарево. По информации медиа, на место инцидента направились спецслужбы.

Кроме того, Readovka опубликовало информацию о том, что взрывов было три. А их причина — падение ракеты, которую сбили силы ПВО рф. Медиа утверждает, что на месте работают полиция и медики, а пострадавших в результате инцидента нет.

На информацию об инциденте отреагировал губернатор белгородской области вячеслав гладков. В своем Телеграм-канале чиновник написал о том, что люди видели и слышали последствия пожара на производственной базе, который вспыхнул во время проведения ремонтных работ.

«Пострадавших нет. Все оперативные службы устраняют последствия», — резюмировал гладков.

Ранее Курсор сообщал, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв. В ночь на понедельник, 26 декабря, в энгельсе (российская федерация) на военном аэродроме произошел громкий взрыв, в результате которого начался пожар.

Курсор» писал ранее, что губернатор курской области рф роман старовойт 6 декабря заявил об атаке беспилотника на аэродром. В результате происшествия загорелся накопитель нефти, пострадавших нет.

Еще мы писали, что на территорию российской авиабазы ​​шайковка в калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

Напомним, что в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что произошла «внештатная ситуация».