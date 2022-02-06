США: Российское вторжение в Украину может привести к гибели 50 тысяч человек

Внутренние американские оценки свидетельствуют о том, что Путин собрал 70% огневой мощи, необходимой для полномасштабного нападения на Украину, но считают, что до сих пор нет окончательного решения о вторжении.

Россия собрала по меньшей мере 70 процентов военной огневой мощи, которую она, вероятно, намерена иметь к середине месяца, чтобы дать президенту Владимиру Путину возможность начать полномасштабное вторжение в Украину, говорят официальные лица США.

Об этом пишет Times of Israel.

Чиновники, которые обсуждали внутренние оценки наращивания российской мощи на условиях анонимности, набросали ряд показателей, указывающих на то, что Путин намерен осуществить вторжение в ближайшие недели, хотя размер и масштаб военных действий неясны. Они подчеркнули, что дипломатическое решение остается возможным.

Среди этих военных показателей: учения стратегических ядерных сил России, которые обычно проводятся каждую осень, были перенесены на середину февраля — март. Это совпадает с наиболее вероятным, по мнению американских чиновников, периодом для вторжения. Чиновники не предполагают, что в будущем конфликте будет использовано ядерное оружие, но российские учения — вероятно, включающие испытательный запуск невооруженных ракет дальнего радиуса действия на российской территории — могут быть использованы как сигнал, направленный на то, чтобы удержать Запад от вмешательства в дела Украины.

В последние недели официальные лица США заявляли, что российское вторжение может относительно быстро разгромить вооруженные силы Украины, хотя Москве будет трудно удержать оккупацию и справиться с потенциальным повстанческим движением.

Если Россия решится на полномасштабное нападение, то вторгшиеся силы могут взять столицу Киев и свергнуть президента Владимира Зеленского в течение 48 часов, говорят американские чиновники.

В результате такого нападения погибнет от 25 до 50 тысяч гражданских лиц, а также от 5 до 25 тысяч украинских солдат и от 3 до 10 тысяч российских. Это также может вызвать поток беженцев от одного до пяти миллионов человек, в основном в Польшу, сказали чиновники.

Ранее редакция нашего сайта писала, что лидеры Германии и Франции посетят Россию и Украину из-за напряжённой ситуации. Президент Франции и канцлер Германии в ближайшие недели отправятся в Москву и Киев, чтобы провести беседу с президентом России Владимира Путина и удержать его от вторжения в Украину, а также найти выход из растущей напряженности.

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