США тайно модифицировали установки HIMARS, которые передают Украине – СМИ

Это нужно для того, чтобы ВСУ не смогли атаковать территории рф.

Правительство США решило тайно модифицировать установки HIMARS, чтобы армия Украины не смогла ими пользоваться в связке с боеприпасами большей дальности.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

С лета Вашингтон поставил Киеву 20 пусковых установок HIMARS и боеприпасы с дальностью до 80 километров к ним, называющиеся GMLRS. Их использовали, чтобы атаковать российские военные склады и командные центры на территории Украины.

Журналисты пишут, что украинские защитники воспользовались HIMARS обстрела временного штаба *вс рф в Купянске, что по итогу разрушило здание.

Издание отмечает, что «нет никаких доказательств того», что при недавних взрывах на российских авиабазах пользовались американским вооружением. Там добавили, что «украинские официальные лица уже намекнули на возможность нанесения более глубоких ударов по российской территории».

Чиновники в беседе с журналистами рассказали, Пентагон модифицировал отправленные в Украину установки HIMARS, чтобы ими нельзя было использовать для запуска ракет большей дальности, чем GMLRS. Эту меру предусмотрели на тот случай, если Украина приобретет ракеты из других стран.

По информации журналистов, использование модифицированных установок будет невозможным с ракетами ATACMS, которые ВСУ ранее запрашивали, потому что дальность их полета достигает 300 километров. В Белом доме несколько раз заявляли, что не будут передавать армии Украины оружие, с помощью которого украинские войска смогут атаковать территорию рф. Для обеспечения выполнения этого условия американская сторона решила модифицировать поставляемое вооружение.

Пентагон и Белый дом не стали комментировать эту информацию. По словам официального представителя американского Минобороны, «из соображений оперативной безопасности» конфигурацию поставляемых систем обсуждать не станут.

«США по-прежнему привержены предоставлению Украине возможностей, которые необходимы ей для противодействия российской агрессии», ‒ сказал он.

«Курсор» сообщал, что в Украине прокомментировали ракетную атаку рф и заявили, что миссия провалена.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!