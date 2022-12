Миссия провалена: в Украине прокомментировали ракетную атаку рф

Попытка российской федерации* в восьмой раз запугать украинцев, ввергнув страну в блэкаут, не увенчалась успехом.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

«Ракетный понедельник N8. Мишень — воля украинского народа. 70+ ракет пущено, более 60 сбито украинскими ПВО. Миссия агрессора — провалена. Будущее агрессора как террористического государства предрешено», — заявили в украинском оборонном ведомстве.

Missile Monday N8. Target — the Ukrainian people’s will. 70+ missiles launched, more than 60 shot down by UA air defense.

The aggressor’s mission — failed.

The aggressor’s future as a terrorist state — sealed.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 5, 2022