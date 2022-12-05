Миссия провалена: в Украине прокомментировали ракетную атаку рф

В украинском оборонном ведомстве говорят, что будущее страны-агрессора как террористического государства предрешено

Попытка российской федерации* в восьмой раз запугать украинцев, ввергнув страну в блэкаут, не увенчалась успехом.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

«Ракетный понедельник N8. Мишень — воля украинского народа. 70+ ракет пущено, более 60 сбито украинскими ПВО. Миссия агрессора — провалена. Будущее агрессора как террористического государства предрешено», — заявили в украинском оборонном ведомстве.

Missile Monday N8. Target — the Ukrainian people’s will. 70+ missiles launched, more than 60 shot down by UA air defense.

The aggressor’s mission — failed.

The aggressor’s future as a terrorist state — sealed. — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 5, 2022

Ранее Курсор информировал о том, что 5 декабря, в понедельник, армия рф совершила очередной ракетный обстрел Украины. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушную тревогу включили в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате действия оккупантов во многих городах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Жители Украины столкнулись с перебоями электроэнергии, были введены вынужденные массовые отключения.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

«Хочу поблагодарить силы ПВО. наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается», — сказал Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!