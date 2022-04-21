США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине

Министром финансов США Джанет Йеллен сегодня объявит о новок покете экономической помощи для Украины во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.

О помощи, которая, по словам чиновника, необходима для предотвращения обострения гуманитарной ситуации в стране, поскольку россия* продолжает свое вторжение, будет объявлено министром финансов Джанет Йеллен во время ее встречи в среду с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.

Эти деньги следуют за другим пакетом поддержки экономики Украины в размере 500 миллионов долларов, объявленным в прошлом месяце, и, по словам чиновника, Вашингтон стремится доставить помощь Киеву как можно быстрее.

Курсор ранее писал, что Великобритания пообещала нанести ответный удар по рф в случае применения оружия массового поражения. Борис Джонсон высказал позицию своей страны в случае применения россией оружия массового поражения.

Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

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