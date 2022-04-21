Великобритания пообещала нанести ответный удар по рф в случае применения оружия массового поражения

Владимир путин* и его окружение не перестают угрожать миру применением ядерного оружия.

Борис Джонсон заявил, что оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО принимать решение о нанесении ответного удара по россии.

Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор. Российские солдаты совершают зверства против мирного населения, убивая и насилуя украинок и украинских детей. И вот в сети появилось очередное подтверждение того, что захватчики совершают военные преступления на территории Украины.

Еще напомним, что в сети появились новые кадры из разрушенного войной украинского Мариуполя.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!