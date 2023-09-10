Стали известны последствия ночной атаки дронов рф на Киев

Российские оккупанты атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами.

Сегодня ночью, 10 сентября, россияне, по предварительным данным, запустили по Киеву барражирующие боеприпасы типа "Shahed". При этом БПЛА заходили на столицу группами и с разных направлений. Украинским силам ПВО удалось уничтожить более 20 вражеских дронов, однако обломки сбитых БПЛА нанесли разрушения в нескольких районах столицы.

Соответствующей информацией на этот счет поделился в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Уточняется, что вследствие падение обломков возникли пожары. Есть пострадавший. В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Также обломки упали на нежилое помещение в Дарницком районе. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Киеве были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. Большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.

Ранее "Курсор" писал о том, что рф атаковала Украину двумя видами ракет и БПЛА. Предварительно, из саратовской* области российскими самолетами стратегической авиации Ту-95МС были выпущены по Украине ракеты типа Х-101/555/55, и одновременно по столице были запущены, вероятно, баллистические цели.

Также мы сообщали, что рф атаковала Одесскую область Украины десятками дронов, есть «прилеты». Массированная атака беспилотников длилась более 3,5 часов. Российские оккупационные войска совершили атаку дронами по гражданской инфраструктуре в Одесской области Украины.

Кроме того, россияне в ночь на 4 сентября выпустили десятки беспилотников по Украине, были попадания.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!