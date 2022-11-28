Стало известно, какие объекты рф планирует атаковать в Украине после энергосистемы

Российская федерация продолжает свой ракетный террор по отношению к Украине и бьет по энергетической системе, чтобы оставить людей без света, а также водоснабжения и тепла. После этого, страна-агрессор может начать уничтожать банковскую инфраструктуру.

К таким действиям призвал в эфире пропагандистского канала депутат российской госдумы генерал Андрей Гурулев.

Он с восторгом рассказывал о том, как оккупанты уничтожают объекты критической инфраструктуры Украины, и при этом его совершенно не смущал тот факт, что во время обстрелов гибнут мирные жители, в частности дети.

По его словам, если не будет воды и электроэнергии, тогда промышленность остановится, как и поступление средств. Остановится та промышленность, что ремонтировала и производила вооружения. Российский генерал отметил, что армия не должна тратить ракеты на удары по мостам.

Вместо этого он предлагает после атак по энергосистеме и логистике атаковать банковскую инфраструктуру Украины, чтобы все остановилось и у людей не было возможности перевести деньги и получать зарплаты.

«Курсор» писал ранее, что после вторжения российской федерации на территорию Украины и постоянных провалов ее армии на фронте, уровень недовольства населения в стране начал увеличиваться. Российский политолог и общественный деятель Аббас Галлямов считает, что для «верхушки» власти это не пройдет бесследно и если она не изменит свои стратегии, то в россии назреет революция.