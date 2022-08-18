Стало известно, на что ушли деньги, которые украинцы собирали на «Байрактары»

Руководитель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал, на что потратил 600 млн гривен, которые украинцы собирали на «Байрактары».

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула, который вместе с украинцами собирал деньги на покупку «Байрактаров» для ВСУ, признался, на что было потрачено 600 млн гривен.

В своем видеообращении он рассказал, что деньги ушли на покупку спутника, а точнее на приобретение полного пакету услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

В мире это первый случай, когда народ приобрел для своей армии спутник. По словам Притули, за деньги, собранные украинцами, он хотел приобрести вещь, которая принесла бы ВСУ наибольшую пользу. После переговоров с министерством обороны Украины, было принято решение купить спутник, благодаря которому военные будут максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества. Они помогут с оперативным планированием операций.

Отметим, что в течение трех дней, когда стартовала акция «Народный Байрактар» украинцы насобирали 600 млн гривен. Но турецкая компания Baykar решила передать украинской армии беспилотники бесплатно, а деньги сказали потратить на другие нужды для ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что в Управлении оборонной промышленности Турции рассказали, что не рассматривают вариантов сотрудничества с российской федерацией в сфере производства ударных беспилотников Bayraktar.