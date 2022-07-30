Турция ответила, будет ли производить Bayraktar совместно с рф

В оборонпроме Турции прокомментировали информацию о совместном производстве беспилотников Bayraktar с российской федерацией*.

В Управлении оборонной промышленности Турции рассказали, что не рассматривают вариантов сотрудничества с российской федерацией в сфере производства ударных беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщает издание Hurriyet Ankara.

Главы оборонпрома Турции Исмаил Демир отметил, что заявления российской стороны по поводу того, что они будут создавать на территории рф производственное предприятие БПЛА Bayraktar, не соответствует действительности.

Он рассказал, что подобные вопросы не попадали на повестку дня и такой процесс «формируется в рамках политики Турции», а его управление работает над технической стороной вопроса.

Отметим, что недавно российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что будут сотрудничать с турецкой компанией Baykar, которая поставляет ударные беспилотники украинской армии.

Но ранее исполнительный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар говорил, что никогда не разрушить продажу БПЛА российской федерации, потому что поддерживает Украину в ее борьбе за независимость.

«Курсор» писал ранее, что катер рф обречен долго стоять на ремонте после точного попадания по нему Bayraktar. Беспилотник уже давно активно используют украинские военнослужащие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!