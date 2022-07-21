Стало известно, сколько «высокоточного» оружия уже использовала рф в Украине

В Украине продолжается война с российской федерацией, которая использует различные виды вооружения, чтобы обстреливать инфраструктурные объекты и жилые кварталы. В украинской разведке выяснили, сколько «высокоточного» оружия уже использовала страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения.
Об этом рассказал на брифинге замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его словам, согласно подсчетам, российские военные на сегодня использовали от 55 до 60% тех запасов, которые у них были до начала войны.
Больше всего рф использовала баллистических ракет к комплексу «Искандер», поэтому в Украине давно не было зафиксированных случаев применения этой ракеты.
Также в украинской разведке отметили, что рф имеет большие запасы старого советского оружия, в частности крылатых ракет Х-22, которые были два раза применены с территории Беларуси. Также у российских военных есть набор снарядов «Смерч», «Ураган», «Град», разного рода авиационные бомбы — все, что осталось после Советского союза.
«Курсор» писал ранее, что в украинской разведке отреагировали на слова министра иностранных дел рф сергея лаврова о «расширении географии» войны, отметив, что такие заявления говорят о том, что россия готовит почву для аннексии временно оккупированных территорий на юге Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!