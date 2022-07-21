Стало известно, сколько «высокоточного» оружия уже использовала рф в Украине

Замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, сколько, согласно данным, рф* использовала «высокоточного» оружия с начал войны в Украине.

В Украине продолжается война с российской федерацией, которая использует различные виды вооружения, чтобы обстреливать инфраструктурные объекты и жилые кварталы. В украинской разведке выяснили, сколько «высокоточного» оружия уже использовала страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал на брифинге замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, согласно подсчетам, российские военные на сегодня использовали от 55 до 60% тех запасов, которые у них были до начала войны.

Больше всего рф использовала баллистических ракет к комплексу «Искандер», поэтому в Украине давно не было зафиксированных случаев применения этой ракеты.

Также в украинской разведке отметили, что рф имеет большие запасы старого советского оружия, в частности крылатых ракет Х-22, которые были два раза применены с территории Беларуси. Также у российских военных есть набор снарядов «Смерч», «Ураган», «Град», разного рода авиационные бомбы — все, что осталось после Советского союза.

«Курсор» писал ранее, что в украинской разведке отреагировали на слова министра иностранных дел рф сергея лаврова о «расширении географии» войны, отметив, что такие заявления говорят о том, что россия готовит почву для аннексии временно оккупированных территорий на юге Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!