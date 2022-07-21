В украинской разведке рассказали, для чего рф «расширяет географию» войны

Замглавы Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что своими заявлениями об изменениях «целей спецоперации» рф* готовит почву для аннексии юга Украины.

В украинской разведке отреагировали на слова министра иностранных дел рф сергея лаврова о «расширении географии» войны, отметив, что такие заявления говорят о том, что россия готовит почву для аннексии временно оккупированных территорий на юге Украины.

Об этом на брифинге рассказал замглавы Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

Он считает, что сначала российская федерация говорила о «помощи» террористам «ДНР» и «ЛНР» и боевые действия в основном были сосредоточены на этих территориях. В информационном пространстве рф не было упоминаний о наступлении на Киев или оккупации юга Украины.

Но теперь Кремль «создает почву для решения статуса временно оккупированных территорий на юге». Это может произойти через проведение псевдореферендума или прямой аннексии захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Замглавы ГУР отмечает, что сейчас в москве ведутся дискуссии, как сделать этот процесс более «прозрачным» для мирового сообщества. И одним из элементов является раздача российских паспортов. Они готовят международное сообщество к псевдореферендуму.

«Курсор» ранее сообщал, что по словам лаврова, россия изменит географические цели войны, и они не будут ограничиваться только территорией Донбасса, если западные страны будут помогать Украине, в частности поставлять дальнобойные системы типа HIMARS.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!