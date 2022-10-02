«Старый черт»: спортсменка из сборной рф метко охарактеризовала путина

На страницу Надежды Карповой, бывшей нападающей сборной россии в Instagram, подписано более 100 тыс. человек. Она призвала россиян не соглашаться на мобилизацию и не поддерживать войну в Украине.

Не все российские спортсмены поддерживают президента россии путина* и его агрессивную политику в отношении Украины.

Бывшая нападающая сборной россии Надежда Карпова призвала своих земляков не ехать воевать в Украину, опубликовав соответствующее заявление на своей странице в Instagram, сообщает novyny.

Тридцатого сентября путин выступил на Красной площади в москве, появившись перед земляками во время так называемого праздничного концерта — мероприятии, посвященном признанию кремлем временно аннексированных территорий Украины. Путин взошел на сцену для того, чтобы слабым голосом поздравить экзальтированную толпу и «поддержать» трехкратным «Ура» русских солдат, попавших в окружение под Лиманом.

27-летняя Надежда Карпова играет на позиции форварда в испанском футбольном клубе «Эспаньол». Она переехала в Испанию в 2017 году, защищала цвета «Валенсии» и «Севильи»

«Пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы. Вас отправят на преступление. В Украине такие же люди, как вы. И вы поедете их убивать? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старика», — написала Надежда Карпова.

Ранее Курсор писал, что путин может отказаться от Луганской области, чтобы удержать оккупированные территории на юге Украины – эксперт. В Институте изучения войны ISW проанализировали последние боевые действия в Украине и пришли к выводу, что российский президент владимир путин сконцентрирован на укреплении позиций в других регионах.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!