В НАТО оценили вероятность ядерного удара рф по Украине

В нынешней ситуации НАТО считает вероятность применения россией* ядерного оружия против Украины низкой, но сохраняет бдительность и проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

Об этом сегодня, 18 октября, во время виртуального выступления на Берлинском форуме по внешней политике заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Мы проводим внимательный мониторинг того, что они делают. Мы бдительны, особенно сейчас, когда они намерены провести ядерные учения. Риск использования ядерного оружия против Украины низкий. Но, безусловно, потенциальный удар и последствия такого шага могут быть настолько велики, что мы должны воспринимать это очень серьезно», — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО ясно дает понять москве, что последствия для самой россии будут тяжелыми, «если они используют ядерное оружие в Украине».

«Сейчас мы не видим никаких изменений в их ядерном позиционировании или готовности. Но, безусловно, мы продолжаем постоянный мониторинг», – заявил генсек НАТО.

Как сообщал Курсор, в сентябре в государственной думе российской федерации пригрозили нанести по Великобритании ядерные удары, которые превратят ее в «марсианскую пустыню». С соответствующим заявлением выступил депутат госдумы андрей гурулев.