Суд Евросоюза решил отменить санкции против матери создателя чвк «вагнер» евгения пригожина, Виолетты Пригожиной.
Об этом сообщили на сайте судебного органа.
Пригожина подала иск против Европейского совета еще в апреле прошлого года. По мнению 82-летней пенсионерки, против нее необоснованно ввели санкции, потому что она больше не находится на посту руководительницы компании евгения пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», как это заявили официальные лица ЕС, а также не владеет долями в другом бизнесе ее сына.
«Следовательно, связь, которая представляла бы собой ассоциацию между двумя лицами, установленную на момент принятия оспариваемых актов и на которую Совет опирался на дату принятия решения, основана исключительно на их семейных отношениях, которые, с учётом критерия, применённого Советом в данном случае, недостаточны для оправдания её включения в санкционные списки», – сказано в постановлении суда.
Суд также потребовал оплаты Евросоветом юридических расходов Пригожиной. Мама основателя чвк «вагнер» также хотели оспорить связь своего сына с вооруженной группировкой и то, что их родство делает ее причастной к нарушению территориальной целостности Украины.
Женщина полагает, что санкции против нее приняли для нанесения вреда «повару путина», следовательно «примененные к ней ограничительные меры являются непропорциональными». Но в суде ЕС отказались рассматривать эти заявления.
Ранее «Курсор» сообщал, что, по словам основателя чвк «вагнер» евгений пригожина, наемники взяли под полный контроль восточную часть Бахмута.
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