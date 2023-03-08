Суд ЕС отменил санкции против матери создателя чвк «вагнер» пригожина: с чем это связано

Суд Евросоюза решил отменить санкции против матери создателя чвк «вагнер» евгения пригожина, Виолетты Пригожиной.

Об этом сообщили на сайте судебного органа.

Пригожина подала иск против Европейского совета еще в апреле прошлого года. По мнению 82-летней пенсионерки, против нее необоснованно ввели санкции, потому что она больше не находится на посту руководительницы компании евгения пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», как это заявили официальные лица ЕС, а также не владеет долями в другом бизнесе ее сына.

«Следовательно, связь, которая представляла бы собой ассоциацию между двумя лицами, установленную на момент принятия оспариваемых актов и на которую Совет опирался на дату принятия решения, основана исключительно на их семейных отношениях, которые, с учётом критерия, применённого Советом в данном случае, недостаточны для оправдания её включения в санкционные списки», – сказано в постановлении суда.

Суд также потребовал оплаты Евросоветом юридических расходов Пригожиной. Мама основателя чвк «вагнер» также хотели оспорить связь своего сына с вооруженной группировкой и то, что их родство делает ее причастной к нарушению территориальной целостности Украины.

Женщина полагает, что санкции против нее приняли для нанесения вреда «повару путина», следовательно «примененные к ней ограничительные меры являются непропорциональными». Но в суде ЕС отказались рассматривать эти заявления.

Ранее «Курсор» сообщал, что, по словам основателя чвк «вагнер» евгений пригожина, наемники взяли под полный контроль восточную часть Бахмута.

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