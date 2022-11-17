Суд по MH-17: Самолет был сбит сепаратистами с территории так называемой днр

Окружной суд Гааги начал оглашать решение по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донецкой областью пассажирском лайнере рейса МН17 Малазийских авиалиний, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.

Об этом сообщает Reuters.

Председательствующий судья Хендрик Стэйнхаус приступил к оглашению 17 ноября, в четверг. В зале присутствуют представители обвинения, защиты одного из обвиняемых – Олега Пулатова, родные и близкие погибших, представители СМИ.

Оглашать решение будут в течение несколько часов. Одновременно с этим суд уже заявил, откуда и с помощью какого оружия запустили ракету, которая привела к трагедии.

Окружной суд Гааги установил, что рейс MH17 сбили, используя зенитный ракетный комплекс Бук-М1. Ракету запустили со стороны захваченного боевиками «ДНР» села Первомайское.

В суде заявили, что в тот период сепаратистов контролировала *российская федерация. В ударе по гражданскому самолету обвинили Сергея Дубинского, Олега Пулатова, Леонида Харченко и Игоря Стрелкова-Гиркина.

«Многие главари сепаратистов были тесно связаны с руководством россии. В частности, «премьер-министр» Александр Бородай называл советника рутина Владислава Суркова» своим человеком в кремле». Кроме того, кремль согласовал назначение на «министерские посты» и координировал поставки российских вооружений на Донбасс», – заявил председательствующий судья.

Известно, что cамолет авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года над оккупированной россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) были гражданами Нидерландов.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль потратил миллионы долларов на военную помощь Украине.

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