Медики на вопросы о главаре Чечни отвечали лаконично.

В Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управделами президента в *москве, где якобы проходит лечение рамзан кадыров, решили усилить пропускной режим.

Об этом пишут авторы проекта "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на свои источники.

Возле ворот медицинского учреждения два человека в беседе с корреспондентом рассказали, что их на контрольно-пропускном пункте подробно расспрашивал о целях посещения больницы человек в штатском. Они у него спросили, насколько допустимы такие вопросы, после чего якобы сотрудник службы безопасности начал переписывать паспортные данные незнакомых, ушел на территорию ЦКБ и вернулся уже с информацией о времени записи и лечащем враче.

Когда у него спрашивали, для чего нужен такой подход, мужчина отвечал нечто в духе: "Для того чтобы не было недоразумений". По мнению расследователей, это обусловлено тем, что после массовых публикаций в сети о ЦКБ местная охрана "получила втык", а также было принято решение о привлечении "сторонних специалистов".

Журналистам удалось задать вопросы о кадырове выходящим из больницы сотрудникам, но те лишь отмахивались и говорили: «Сами устали», «Все сами знаете, зачем нас спрашиваете».

Любые попытки пройти вдоль периметра отслеживает охрана с помощью камер, которые расположены приблизительно через каждые 20 метров. Когда неизвестный приближается к КПП, то выходят чоповцы и спрашивают, зачем он ходит вдоль заборов.

Внутри пропускных пунктов находится больше двух охранников. Внутри ЦКБ происходит постоянный мониторинг камер, чтобы никто не снимал чеченцев, которые охраняют 5-й терапевтический корпус и реанимацию.

Основная сила до сих пор базируется на заднем дворе корпуса. Некоторые бородатые мужчины проводят патруль главной аллеи и местности до роддома, а также упоминается о "засаде" в лесу.

Также "Курсор" сообщал, что кадыров неожиданно опубликовал якобы новое видео из больницы в российской столице

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!