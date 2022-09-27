Там будет референдум: эксперт считает, что часть рф заберет Китай

Военный эксперт Олег Жданов считает, что через пару лет под юрисдикцию Китая негласно попадет часть российской федерации*.

Многие эксперты говорят, что российская федерация в будущем распадется на отдельные страны и на это будут влиять многие факторы. По словам военного эксперта Олега Жданова, часть территории рф достанется Китаю.

Об этом он сообщил на своем Youtube-канале.

Эксперт отметил, что Китай не будет проявлять против россии открытую военную экспансию, чтобы страну не обвиняли в агрессии. Но спустя пару лет южная часть восточной Сибири и Дальнего Востока перейдет под юрисдикцию страны негласно.

Олег Жданов считает, что они там ассимилируются среди местного населения и местные советы станут прокитайскими, соответственно, они станут проводить прокитайскую политику.

По словам эксперта, там могут состояться референдумы (в условном Красноярском или Амурском крае), на которых будет принято решение, что это часть уже КНР.

«Курсор» писал ранее, что россия будет вынуждена двигаться в сторону Китая и больше полагаться на сотрудничество с ним. Однако Пекин не будет жертвовать своими интересами ради дружбы с рф.

Еще мы писали, что официальный представитель США заявил, что россия запросила у Китая военную технику для использования во время вторжения в Украину. Чиновник не предоставил подробностей о масштабах запроса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!