В ЕС рассказали, развалится ли россия под действием санкций

Россия будет вынуждена двигаться в сторону Китая и больше полагаться на сотрудничество с ним. Однако Пекин не будет жертвовать своими интересами ради дружбы с рф.

В Евросоюзе заявили, что российская федерация* не распадется из-за санкций, который ввел против нее Запад из-за начала полномасштабной войны в Украине.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в специальном документе проанализировал действие санкций. Он написал, что разрыв экономический отношений россии с Западом будет очень дорого стоить россиянам. Однако у рф еще есть большие природные ресурсы, в частности, нефть и газ. Ресурсы помогут режим оставаться «на плаву».

Но россии все равно придется искать более выгодных для себя экономических отношений на Востоке. Речь идет о том, что москве придется двигаться в сторону Китая и полагаться на сотрудничество с ним.

«Российскому режиму придется вместо процветания выбрать политическое выживание под китайским крылом», — написал Боррель.

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