Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления

Лидер рф владимир путин* расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за тяжкие преступления.

Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации рф.

В частности, путин разрешил призывать на военную службу в рамках мобилизации граждан, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В указе также перечисляются преступления, с которыми не будут мобилизовать. Речь идет о преступлениях сексуального насилия в отношении детей, совершении теракта, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

Кроме того, норма не распространится на такие преступления, как госизмена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Как сообщал Курсор, 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Также министр обороны заявил, что на фронт войны с Украиной якобы направлено 82 тысячи мобилизованных россиян.

Кроме того, Шойгу рассказал, что российские «военнослужащие продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!