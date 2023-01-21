Telegram в россии подвергнут ограничениям

10:53, Сегодня
Новости СНГ, Технологии
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Фото: Pixabay

Стало известно, что и когда ждет российских пользователей.

В роскомнадзоре утверждают, что Telegram в *рф запретят использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Об этом сообщает «ТАСС».

Это связано с федеральным законом «Об информации», который относит Telegram к иностранным мессенджерам. Запрет начнет действовать уже с 1 марта этого года.

«Курсор» сообщал, что глава «вагнеровцев» пригрозил закрытием YouTube в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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