Telegram в россии подвергнут ограничениям

Стало известно, что и когда ждет российских пользователей.

В роскомнадзоре утверждают, что Telegram в *рф запретят использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Об этом сообщает «ТАСС».

Это связано с федеральным законом «Об информации», который относит Telegram к иностранным мессенджерам. Запрет начнет действовать уже с 1 марта этого года.

«Курсор» сообщал, что глава «вагнеровцев» пригрозил закрытием YouTube в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!