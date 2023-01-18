Глава «вагнеровцев» пригрозил закрытием YouTube в рф

В россии в ближайшее время закроют YouTube, — пригожин.

Пресс-служба компании «Конкорд» евгения пригожина* сообщила, что в ближайшее время в россии будет закрыт сервис YouTube, а его пользователей ждет наказание.

По словам главаря «вагнеровцев», несмотря на то, что примерно 40% контента на YouTube политизировано и направлено против рф, его закрытию препятствует огромное количество людей в администрации президента.

«В ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться будут наказаны» — сказал основатель ЧВК «Вагнера».

Он продолжил: «Те, кто против закрытия YouTube — это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян».

Альтернативой сайта YouTube, по его словам, могут быть ресурсы «ВКонтакте», «Одноклассники», а также RuTube, социальная сеть ЯRUS и площадка «Ковчег».

Ранее глава «Газпром-медиа» александр жаров рассказывал, что в рф рассмотрят вопрос о блокировке YouTube, если сайт продолжит «систематически и сознательно нарушать законодательство». Разговоры об отключении россии от глобального интернета жаров назвал рассуждениями «диванных аналитиков» и заявил, что после теоритической блокировки YouTube нужно будет внимательно следить за перераспределением зрителя.

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