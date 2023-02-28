Терем для любовницы и много золота: журналисты впервые показали резиденцию путина

Российские журналисты впервые опубликовали интерьеры резиденции президента *рф владимира путина.

Об этом сообщает издание «Проект».

Рядом с резиденцией построен отдельный терем для его предполагаемой любовницы Алины Кабаевой и их общих детей. Фото сделали еще в 2005 году, а фото журналисты получили от человека, связанного со строительством резиденции.

В 2003 году первый вариант дома был готов в современном стиле, но путину он не понравился и он захотел, «как в Санкт-Петербурге» и как «Эрмитаж». По словам жителей города Валдаи (Новгородская область) приезжая сюда на поезде, путин также пользуется вертолетом, чтобы преодолеть небольшое расстояние от железнодорожной станции до резиденции.

По информации журналистов, именно в этом городе живут дети путина и Кабаевой – возле президентской резиденцией специально построили деревянный терем. Строительство терема для Кабаевой началось в 2020 году.

Приблизительно на одинаковом расстоянии от путинского и кабаевского домов возвели огромный спа-комплекс с солярием, криокамерой, 25-метровым бассейном, хаммамом, сауной, массажными ваннами, зонами косметологии и стоматологии. Несколько лет назад у дома Кабаевой построили причал, где можно взять лодку и переплыть небольшой канал, чтобы оказаться в классическом дворцовом парке, разбитом на участке 28 гектаров.

Собеседники издания, знакомые с работой объекта на Валдае, подтвердили, что в резиденции постоянно присутствует дети диктатора. Летом 2020 и 2021 годов на месте бывших вертолетных площадок организовывали небольшую трассу для картинга, а также возле резиденции в лесу между 2016 и 2020 годами построили большую детскую площадку в желто-синих цветах.

Всю эту информацию расследователи получили, изучая маршрут поездок ассистенток Кабаевой в просочившейся базе данных бронирования билетов на поезда. Двое из них являются ее двоюродными сестрами по материнской линии.

На них множество раз оформляли билеты до станции Окуловка и Угловка — ближайшие станции к резиденции Валдай. Эти станции закрыты для обычных россиян.

Ранее директор ЦРУ сказал, что путин ощутит последствия, когда гробы пойдут в беднейшие регионы рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!