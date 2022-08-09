«Тогда они поймут»: Зеленский назвал единственный способ повлиять на путина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам и назвал способ, который может повлиять на владимира путина*.

Российские военные продолжают попытки захвата украинских территорий, и по словам Владимира Зеленского, чтобы остановить войну, против рф должны быть введены более серьезные санкции.

Об этом он сообщил изданию The Washington Post.

Украинский президент считает, что западные страны должны ввести запрет на въезд всем гражданам россии, а тех россиян, что там проживают, выслать обратно на родину.

Зеленский объяснил, что россияне захватывают чужую территорию и пока они не изменять свою философию, пусть живут в своем мире.

«Какие бы ни были россияне… заставьте их вернуться в россию. Тогда они поймут», — отметил президент Украины.

По его словам, такой запрет вызовет массовую реакцию, россияне начнут говорить, что не имеют никакого отношения к войне и что население не может нести ответственность за действия правительства. Однако это население выбрало свое правительство и сейчас не борется против него.

Зеленский отметил, что россияне хотят, чтобы мир жил по их правилам, тогда пусть идут и живут в россии. По его мнению, это единственный способ, который может повлиять на путина.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!